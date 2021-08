Kaolack, 9 août (APS) – L’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Kaolack (centre), Youssouf Sarré, a salué, lundi, le bon déroulement de l’examen du Brevet de fin d’études moyennes dans les centres en relevant notamment une ’’forte participation’’ des candidats et des surveillants.



‘’Il ne nous a pas été encore signalé de cas d’insécurité au niveau des différents centres. Actuellement, il y a une organisation parfaite de l’examen du BFEM à Kaolack. Nous constatons que tout va bien. Il n’y a pas de problème’’, s’est réjoui l’IEF du département de Kaolack.



Youssouf Sarré s’exprimait au terme d’une visite dans trois centres pour s’assurer du dispositif organisationnel et de la présence des candidats et des surveillants.



Cette visite a été conduite par le préfet du département de Kaolack, Cheikh Ahmed TidianeThiaw. Il était accompagné des acteurs de l’éducation dont l’IEF de la commune de Kaolack, Souleymane Diop.



‘’Au niveau du département de Kaolack, nous avons présenté 4.302 candidats au BFEM dont 2.245 filles et 2.057 garçons répartis dans 34 jurys. Nous avons mobilisé 1.132 enseignants’’, a rappelé M. Sarré.



‘’Nous venons de terminer la traditionnelle visite des centres d’examen. Dans l’ensemble, la situation est rassurante. Les candidats ont répondu massivement à l’appel de même que le personnel administratif. L’administration des épreuves se déroule correctement’’, s’est aussi réjoui l’IEF de la commune de Kaolack, Souleymane Diop.



Cette année, a-t-il fait remarquer, ‘’l’examen se tient dans un contexte particulier de pandémie de covid 19. ‘’Nous avons dans notre dispositif pensé à cela. Les centres ont été conséquemment équipés dans ce sens’’, a fait savoir M. Diop.



‘’Partout où nous sommes passés rien n’a été signalé. Par rapport aux inondations, des dispositions ont été prises et, il n’y a aucun problème malgré la pluie’’, a réagi le préfet du département de Kaolack, Cheikh Ahmet Tidiane Thiaw.



La région de Kaolack présente cette année 13362 candidats au BFEM dont 7164 filles. Ils sont répartis dans 100 centres et 102 jurys.