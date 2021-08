Kaolack, 28 août (APS) – L’inspection d’académie (IA) de Kaolack a réalisé des performances aux différents examens scolaires de 2021, en comparaison avec 2019 qui est une année de base, a déclaré, samedi, son secrétaire général, Amadou Bâ.

‘’Pour le CFEE [Certificat de fin d’études élementaires], les résultats ont connu une hausse significative entre 2019 et 2021, passant de 53,19 % à 59,80%’’, a-t-il relevé.

‘’Pour le CFEE, cette année, nous avons un pourcentage de 59,80% contre 68, 12% pour l’année dernière qui était une année particulière. Et si nous comparons avec l’année de base, c’est-à-dire l’année 2019 (53,19%), nous avons réalisé des progrès ’’, s’est félicité Amadou Bâ.

Il a rappelé que pour le BFEM, l’académie de Kaolack a enregistré cette année un taux régional de 69,32%, contre 76% en 2020. Pour cet examen aussi, Kaolack a enregistré des performances, "comparé à 2019’’ où le taux de réussite était de 50,74%, a-t-il dit.

Cette année, la région a enregistré au baccalauréat technique un score de 81,81%, contre 55,49% en 2020.

‘’Pour le baccalauréat secondaire général, cette année, nous avons enregistré un taux de réussite de 43 ,66% contre 46,08% en 2020. En 2019, nous étions à 33,74%. Donc, les résultats sont satisfaisants’’, a souligné le SG de l’IA de Kaolack.

Cette année, la région de Kaolack a obtenu quatre mentions très bien, 47 mentions bien et 360 mentions assez bien, au baccalauréat.

‘’En 2020, nous avions eu 33 mentions très bien, 47 bien, et 347 assez bien. Et, en prenant l’année de référence qui est 2019, nous avions eu trois mentions très bien, 34 bien et 251 assez bien. Globalement, cette année nous avons des résultats satisfaisants’’, s’est encore réjoui Amadou Bâ.

Il a rappelé que par rapport aux candidats dans les filières scientifiques, la région de Kaolack a eu un taux de réussite de 58,93% avec deux mentions bien très bien, 18 mentions bien et 137 mentions assez bien.