Kaolack, 3 oct (APS) - L’inspectrice d’académie de Kaolack (centre), Khadidiatou Diallo, a déploré l’absence, dans certaines écoles de la région, de nombreux élèves, ce jeudi, jour de la rentrée scolaire.

Elle a fait ce constat au terme d’une tournée effectuée par les autorités administratives dans quelques écoles de la région.

‘’Chaque année, des stratégies sont élaborées et des mesures sont prises’’ pour un démarrage effectif des cours dès le jour de la rentrée scolaire, a souligné Mme Diallo, ajoutant que ‘’les élèves sont absents’’ malgré ces efforts.

‘’Cette situation est déplorable et ne peut pas perdurer’’, a-t-elle dénoncé.

Et pourtant, selon l’inspectrice de l’académie, les conditions sont réunies pour que les cours démarrent dès le jour de la rentrée scolaire, car le personnel pédagogique et administratif est présent.

‘’Le problème, c’est que les élèves ne viennent pas. Je lance un appel aux parents d’élèves pour qu’ils envoient leurs enfants à l’école dès la rentrée. Les enseignants sont dans les écoles, craie en main’’, a insisté Mme Diallo.

‘’Malgré leur bonne volonté, les cours ne peuvent pas démarrer sans la présence des élèves’’, souligne-t-elle.

Thierno Souleymane Sow, adjoint du gouverneur, chargé des affaires administratives de la région, a fait part de sa satisfaction envers l’inspection d’académie et les inspections de l’éducation et de la formation, pour leurs efforts fournis en vue du démarrage effectif des cours dès le jour de la rentrée scolaire.

‘’On a visité quelques écoles primaires de la commune, un collège et un lycée. On a remarqué que l’équipe pédagogique et le corps administratif sont sur place…’’ a-t-il dit.