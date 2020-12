Kaolack, 19 dec (APS) – Amadou Dieng, coordonnateur du Programme d’appui et de modernisation de l’administration (PAMA), a fait un don de tables-bancs, d’ordinateurs, des meubles de rangements et des masques à trois établissements scolaires publics de Kassaville, un quartier de Kaolack, a appris l’APS.



Il s’agit de 20 tables-bancs, d’une photocopieuse numérique, de deux ordinateurs, de cinq chaises bourrées de masque de protection contre le nouveau coronavirus remis à l’école élémentaire, à la garderie et au collège de ce quartier de la Capitale du Saloum.



Le donateur a pour l’occasion invité les enseignants à mettre le focus sur le savoir-vivre et le savoir-être et à inciter les enfants à adopter et appliquer les mesures barrières pour éviter la propagation de l’épidémie de Covid-19.



Il a expliqué que ce geste consacre l’application d’une recommandation de la ministre de Fonction publique, Mariama Sarr (maire de Kaolack) visant à apporter de l’aide aux établissements scolaires dans un contexte de pandémie.



Diamilatou Diallo, Principale du Cem Kassaville, a remercié M. Diallo qui a répondu favorablement à l’appel des autorités de cet établissement flambant neuf mais moyennement pourvu en matériel.



‘’Nous saluons la diligence avec laquelle vous avez répondu à notre appel et pour tout ce que vous faites pour le bon fonctionnent de nos établissements et pour le développement de notre ville’’, a-t-elle dit en s’adressant au donateur.





