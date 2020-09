Kaolack, 16 sept (APS) - Le lycée technique et commercial El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack (centre) a fait un bond de cinq points au baccalauréat 2020 dans les séries G et Sciences et Technologies de l’Economie et de la Gestion (STEG), a affirmé son proviseur Alassane Djigo.

"Si vous agrégez les deux séries, nous avons un taux qui avoisine les 59%. Ce qui fait nous avons remonté la tendance avec un bond de 5 points car l’année dernière nous avions un taux agrégé pour les deux séries qui tournaient autour de 54%", a-t-il dit dans un entretien avec l‘APS.

Au bac G, a-t-il signalé, le lycée technique Abdoulaye Niass a présenté 19 candidats au premier tour et 11 sont passés avec une mention Assez bien.

Au deuxième tour, six sont passés d’où un cumul total de 17 candidats qui sont passés entre le premier et le deuxième avec un taux de réussite de 89 %, pratiquement 90% avec une mention Assez bien, s’est-il félicité.

Pour la série STEG, sur les 191 candidats inscrits, 51 ont été déclarés admis au premier tour avec 4 mentions bien et 10 mentions assez bien, a dit le proviseur, évoquant un cumul total de 14 mentions au premier tour.

.

Au deuxième tour, 55 candidats ont réussi à l’examen, soit un total de 106 admis, a-t-il fait savoir, soulignant que le taux de réussite est de 55 voire 56%,

Pour lui, "ces résultats sont honorables compte tenu de la pandémie du Coronavirus, du fait que le programme est extrêmement vaste (...)".

"Nous espérons qu’on n’allait faire mieux, mais la prouesse fondamentale c’est au niveau des mentions avec un cumul total de 15 mentions", s’est-il encore réjoui.

Il espère que pour les prochaines années, le lycée arrivera à obtenir un taux de 100 % pour récompenser le "travail effectué par l’administration, les professeurs et les élèves et maintenir le leadership du lycée dans son domaine".

AMD/ASB/OID