Kaolack, 23 juin (APS) - Au total 45.531 candidats de la région de Kaolack prendront part aux examens de fin d’année scolaire que sont le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) et le Baccalauréat, a appris l’APS, mercredi.

"Cette année, la région de Kaolack va présenter 19.981 candidats au CFEE (...)", a déclaré son inspecteur d’académie (IA), Siyaka Goudiaby.

Ces élèves seront répartis dans 142 centres à travers la région, a-t-il précisé, en marge d’un comité régional de développement (CRD) consacré à la préparation des examens scolaires de l’année 2021.

La rencontre, présidée par le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, s’est déroulée en présence des acteurs de l’éducation, des élus locaux, des chefs de service et des autorités administratives.

Cette année, 13.360 candidats répartis dans 100 centres d’examen et 102 jurys vont prendre part au BFEM.

Pour le bac général, la région de Kaolack va présenter 12.190 candidats qui seront ventilés entre 29 centres d’examen et 37 jurys.

"Ce CRD a permis de revenir sur certaines questions saillantes qui sont essentielles à la bonne organisation des examens scolaires, session 2021", a fait savoir l’IA de Kaolack.

La question de l’accueil, de l’hébergement des participants, le choix approprié des centres d’examen en rapport avec le contexte hivernal et le respect du dispositif sanitaire édicté par les autorités sanitaires, notamment le port de masque, le lavage des mains et l’utilisation de gel hydro-alcoolique font partie des questions soulevées par les participants lors de cette rencontre.

Ils ont également insisté sur le choix approprié des sites devant accueillir les centres d’examen.

"Nous voulons mettre les élèves et les enseignants dans des conditions sûres pour pouvoir subir leur examen scolaire", a indiqué M. Goudiaby, invitant les inspecteurs de l’éducation et de la formation (IEF) et les parents d’élèves à s’investir pour assurer le port du masque par chaque élève pendant les examens.