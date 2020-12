Kolda, 7 déc (APS) – La mairie de Kolda a fait lundi un don de fournitures scolaires d’une valeur de 15 millions de francs aux pensionnaires des écoles élémentaires de cette collectivité du sud du pays, a constaté l’APS.



La cérémonie de remise symbolique de ce don constitué de cahiers, manuels et de matériel didactique s’est déroulée à l’hôtel de ville de Kodla en présence des autorités administratives, municipales, éducatives et des parents d’élèves.



’’Nous venons de procéder à la remise de dons de fournitures scolaires d’un montant de 15 millions de FCFA, aux écoles élémentaires de la commune de Kolda et nous avons cette fois ajouté les enfants des Cases des tout-petits aux bénéficiaires’’, a expliqué le premier adjoint du maire de Kolda, Daouda Sidibé, en marge de la cérémonie.



Sidibé a dans le même temps exhorté les acteurs du secteur éducatif à davantage s’impliquer dans la sensibilisation pour le respect des gestes barrières recommandés pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.



