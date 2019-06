Kolda, 28 mai (APS) - L’épreuve anticipée de philosophie, prévue mercredi, verra la participation cette année de 6.023 élèves dont 2.442 filles dans les 20 centres d’examen de la région de Kolda, a indiqué mardi l’inspecteur d’académie Mamadou Goudiaby, réitérant l’interdiction stricte du portable.

"Nous invitons les parents d’élèves à surveiller et sensibiliser les élèves sur le port de portable, et aux élèves, on rappelle que la mesure d’interdiction de port de portable au niveau des centres reste en vigueur", a-t-il déclaré.

Il a précisé que cette mesure concerne aussi bien le port que l’usage du portable. "[… ] il ne s’agira pas seulement d’en faire usage dans les centres, mais les élèves ne doivent pas franchir les portes des centres d’examen avec des portables, il faut que cela soit clair pour tous", a martelé l’inspecteur d’académie de Kolda lors d’un point de presse, ce mardi.