Kolda, 9 fév (APS) - Le Ministre de l’Education nationale, Sérigne Mbaye Thiam préside, vendredi à Kolda, la réunion du comité régional de développement (CRD) sur les réformes envisagées par son département, a appris l’APS auprès de l’Inspection académique.





Le CRD sera axé sur les réalisations du secteur dans la région entre 2012 et 2016 et les réformes prévues.



Serigne Mbaye Thiam qui séjournera jusqu’au samedi à Kolda procédera également à l’inauguration du collège d’enseignement moyen (CEM) d’Anambé Couta (Vélingara) et visitera le chantier du lycée de Médina Yero Foula.



La journée du samedi sera consacrée à la pause de la première pierre du daara moderne de Médina Chérif dans la commune de Kolda et à l’inauguration du CEM de Bantancountou Maoudé dans le département de Kolda.





MG/PON