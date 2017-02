Kolda, 11 fév (APS) - Le ministre de l’Education Nationale, Sérigne Mbaye Thiam a annoncé, samedi à Kolda (Sud), le collège d’enseignement moyen (CEM) du village de Bantancountou Maoudé, a constaté l’APS.

Le nouveau collège de Bantancountou Maoudé fait partie du premier lot de 18 collèges pour un montant de 1 milliard 530 millions de frs CFA dont 4 sont construits dans la région de Kolda, a indiqué Serigne Mbaye Thiam.



Il est construit dans le cadre d’un programme dit "Matching" initié par le gouvernement du Sénégal en partenariat avec l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) pour la construction de 55 collèges au total a informé le ministre de l’Education nationale.



Serigne Mbaye Thiam qui a remercié le peuple américain, à travers l’USAID, pour cet accompagnement pour l’extension de la carte scolaire et la résorption des abris provisoires avec la construction du collège de Bantancountou Maoudé.



Le collège "répond aux normes de qualité. Le point d’eau va arriver et les équipements vont être complétés" a soutenu M. Thiam qui a rappelé avoir reçu comme instruction présidentielle "d’accélérer le processus de construction de salles de classe et de résorption des abris provisoires".