Kolda, 11 fév (APS) - Au total 5,4 millions de manuels scolaires ont été distribués dans les établissements entre 2014 et 2016 pour un coût global de de quelque 8 milliards de frs CFA, a indiqué, samedi à Kolda, le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam.



"Le président de la République Macky Sall a injecté entre 2014 et 2016 au total 5.400.000 manuels scolaires au niveau du système scolaire pour un coût de plus de 8 milliards de frs CFA", a souligné le ministre au comité régional de développement (CRD) sur les nouvelles réformes scolaires.



Ces manuels distribués gratuitement et qui couvrent la première étape (CI-CP), la deuxième (CP-CE2) et la troisième (CM1-CM2) viennent alléger les charges des familles.



"J’ai été heureux de constater que les élèves de l’enseignement élémentaire ont brandi le nouveau manuel qu’on a commandé et distribué au niveau du système éducatif de notre pays" a dit Serigne Mbaye Thiam.



Il a souligné que "ça aussi c’est une nouveauté. Le nouveau curriculum de l’éducation de base était en test depuis 2002 n’a jamais eu de manuels conformes et l’école élémentaire n’a pas connu de distribution de manuels depuis 2009".



Par ailleurs, Sérigne Mbaye Thiam a estimé légitimes les doléances des élèves, soulignant que "le gouvernement travaille à résorber totalement les abris provisoires".



"Nous avons reçu des offres d’un regroupement de quatre entreprises transmises à la direction de contrôle des marchés publics et au ministère de l’Economie, des Finances et du Plan chargé d’étudier les conditions financières" a fait savoir le ministre.



Il a toutefois tenu à dire qu’il ne fait "aucune promesse ferme parce que les offres doivent être étudiées. Si le projet est soutenable alors le gouvernement va engager la résorption totale des abris provisoires et la construction du lycée de Pakour".



