Dakar, 28 mai (APS) - L’organisation des épreuves anticipées de philosophie est une manière de corriger à temps les copies des candidats compte tenu du nombre réduit de professeurs dans cette discipline, a indiqué le proviseur du lycée mixte Maurice Delafosse, Moustapha Faye.

"Généralement, seul le public et le privé catholique ont des professeurs de philosophie. S’il faut corriger les copies de philosophie en même que les autres épreuves du Baccalauréat, ça mettrait énormément de temps", a souligné Moustapha Faye, lui-même professeur de philosophie.

Devant cette situation, l’Office du Baccalauréat "a imaginé corriger d’abord dans une première étape les copies de Dakar dans les premières années. Après, il y a des collègues qui se déplaçaient à l’intérieur des régions pour corriger" le reste des copies.

Selon M. Faye, la situation "n’a pas évolué ces dernières années, vu le nombre de candidats qui devenaient de plus en nombreux et le nombre de professeurs qui restait toujours réduit".

"Il fallait corriger les copies de Dakar, de Thiès, de Kaolack, de Fatick. Dans une première phase, les collègues de Dakar corrigeaient les copies de Dakar mais à un moment donné, ils ne pouvaient même plus à Dakar tout corriger, les professeurs venaient de Thiès, de Mbour pour corriger les copies de Dakar", a-t-il indiqué.

"Cela permettrait de corriger 60 à 70% des copies de Dakar avant qu’ils ne se déplacent maintenant dans les régions. Mais nous n’avons pas toujours assez de professeurs de philosophie. Le privé laïc utilise les professeurs de philosophie des lycées publics. La situation est toujours la même", a noté le proviseur du lycée Delafosse.

Il note qu’un un professeur "gère en moyenne quatre classes et dans chaque classe, il y a en moyenne 60 élèves. Ce qui fait en moyenne 240 copies. Ensuite, il a 200 à 250 élèves dans le privé. Ça fait un ratio d’un professeur de philosophie pour 500 copies. Ils ne peuvent pas corriger cela en même que les autres épreuves du baccalauréat", fait-il observer.

A l’en croire, "cette situation s’explique par le fait que le département de philosophie accueille le moins de bacheliers. Quand nous étions en première année, rappelle-t-il, nous étions environ 70 étudiants et il y avait des Mauritaniens, des Nigériens et en maîtrise, nous n’étions que dix Sénégalais, seuls quatre sont allés à l’Ecole normale, le reste a fait autre chose".

Moustapha Faye souligne qu’il y a "énormément de professeurs de philosophie qui font autre chose, font d’autres formations’’, signalant qu’en 2002 par exemple, au lycée Lamine Guèye où il exerçait, trois professeurs avaient quitté l’enseignement secondaire.

Revenant sur l’opportunité de l’anticipé de philosophie, il explique que maintenant cette épreuve "vient très tôt. On anticipait vers le 15 juin, puis vers le 7 juin et maintenant vers le 29 mai parce que c’est le nombre de copies qui devient de plus en plus important".

"On a besoin d’un mois pour rassembler ces copies, les rendre anonymes et les corriger alors qu’il y a même pas suffisamment de personnel pour faire l’anonymat rapidement. Cela fait perdre au professeur de philosophie deux semaines pour réviser et consolider avec les élèves", a-t-il indiqué.

Selon lui, la date de l’anticipé, si elle est "plus ou moins proche, permet d’aller vite pour le Baccalauréat mais cela empêche le professeur de philosophie de réviser, de consolider pour ses élèves".

"C’est toujours le même programme, un peu long, le domaine 1 couvrant +qu’est-ce que la philosophie ?, la vie sociale, l’esthétique, l’épistémologie+ avec un temps de présence à l’école qui se réduit de plus en plus avec les fêtes", a-t-il expliqué.

L’édition 2019 du Baccalauréat verra la participation de 159360 candidats, dont 81842 filles, répartis dans 365 centres à travers le Sénégal.