Dakar, 2 mars (APS) – La Coalition en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep) lance un appel à l’Etat et à tous les acteurs politiques afin que l’espace scolaire soit à ‘’l’abri de toute forme d’affrontement physique et idéologique’’.

Dans une déclaration rendue publique mardi, la coalition manifeste son opposition à toute violation des ‘’franchises scolaires’’ susceptible de perturber psychologiquement les apprenants, de démotiver leurs enseignants ou de ruiner les efforts des parents d’élèves et de la communauté éducative.

Elle dit constater ‘’les signaux annonciateurs de perturbations qui risquent de corser la situation de l’école, déjà suffisamment fragilisée par les effets de la COVID 19’’.

Elle note qu’en dépit des nombreuses épreuves traversées en 2020 par les acteurs et partenaires de l’école et de l’angoisse vécues par les enseignants, les apprenants et leurs parents, ‘’les examens certificatifs ont pu se dérouler tant bien que mal’’.

Selon elle, l’année 2021, marquée par la deuxième vague de la pandémie et la menace d’autres maladies contagieuses (fièvre jaune et virus Ebola), suscite un espoir avec l’arrivée des premiers vaccins.

‘’Malheureusement, l’arrestation d’un professeur à Kabrousse, en plein cours, devant ses élèves, représente un événement traumatisant pour la communauté scolaire. De tels incidents constituent une menace réelle qui risque de compromettre les chances de relever le défi d’un déroulement normal des apprentissages’’, prévient la COSYDEP.

Face aux effets conjugués de ces crises et à la nécessité de préserver la paix et la sécurité dans l’espace scolaire, la COSYDEP convie l’ensemble des acteurs à l’apaisement, à la responsabilité et à la sérénité face aux développements qui peuvent découler de cette situation, au détriment des enfants et des jeunes, notamment les plus vulnérables.

La Coalition rappelle que l’école, ‘’lieu d’émergence de réponses pertinentes face aux défis de construction d’une citoyenneté active, a davantage besoin de renforcer sa résilience ainsi que la sécurité des millions d’élèves et d’enseignants’’.

La Cosydep exhorte les autorités publiques à protéger les libertés individuelles et collectives garanties par la constitution et à sécuriser particulièrement l’espace scolaire.