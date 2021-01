Dakar, 8 jan (APS) - Diary Sow, meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, actuellement en classe préparatoire au Lycée Louis Le Grand de Paris, est portée disparue depuis quelques jours, rapportent plusieurs médias.

L’’élève n’a pas repris les cours depuis le retour des fêtes de Noël.



Dans un communiqué repris par L’Observateur, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, parrain de Diarry Sow, déclare que ’’l’information est malheureusement vérifiée’’.



’’Le Service de gestion des étudiants sénégalais à Paris a échangé avec les directions de son école et de sa résidence et assure un suivi rapproché de la situation avec ces établissements’’, a indiqué M. Thiam.

Selon lui, les services de l’ambassade et du consulat du Sénégal à Paris sont aussi mobilisés pour retrouver la fille, ancienne pensionnaire du Lycée d’Excellence de Diourbel.

L’Observateur rapporte que ’’la Police française a également déployé les diligences qui sont de leur ressort et que le ministre n’a pu joindre sa filleule sur téléphone ainsi que celui de sa correspondante locale’’.

Selon le journal, ’’face à cette absence prolongée qui ne s’était jamais arrivée, l’administration de l’établissement était dans le l’obligation d’appeler le Service de gestion des étudiants sénégalais pour l’en informer’’.