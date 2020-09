Diourbel, 25 sept (APS) - Sept mille cent douze (7112) candidats, soit 69%, ont réussi au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) 2020, a t-on appris de l’Inspecteur d’académie de Diourbel, Seydou Sy.



L’Inspection d’académie de Diourbel a présenté 10 750 candidats dont 3858 ont réussi au premier tour et 3254 au second tour, a indiqué M. Sy.



’’Il y a un grand bon par rapport à l’année dernière où on avait enregistré un taux de 47,82%’’, a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.







FD/OID