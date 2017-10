Kaffrine, 21 oct (APS) - L’inspection d’académie de Kaffrine (centre) a organisé samedi la première édition de sa "fête de l’excellence’’, une manifestation au cours de laquelle 195 élèves ont été récompensés et donnés en exemple pour leurs résultats au cours de la dernière année scolaire.



Cette initiative a également permis de récompenser 29 enseignants et 62 adultes considérés comme des acteurs emblématiques de l’école, une manière pour l’IA de Kaffrine de célébrer ’’les avancées" enregistrées par la région en matière d’éducation.

"Nous célébrons l’excellence, l’excellence du mérite, pour donner des repères aux acteurs de l’éducation et faire de nos lauréats des exemples à suivre dans la dynamique de reconstruire l’image de notre école", a déclaré à des journalistes l’inspecteur d’académie de Kaffrine, Baba Bâ, en marge de la cérémonie.

Cette manifestation organisée sur le thème ’Le culte de l’excellence dans une saine émulation", s’est déroulée sous la présidence du gouverneur de Kaffrine, présence du gouverneur de Kaffrine, Jean Baptiste Coly, en présence du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale.

Etaient également présents, des inspecteurs d’académie d’autres régions du Sénégal, des chefs de service ainsi le conseiller en éducation du président de la République, Siguiné Sy.

De même, des parents d’élèves, chefs religieux, des acteurs de l’éducation et des élus locaux étaient présents à cette "fête de l’excellence".

Des fournitures scolaires et des bicyclettes ont distribués aux élèves les enseignants recevant des motos Jakarta et des diplômes d’honneur.

Les adultes ont pour leur part reçu comme récompenses, des nattes, des exemplaires du Coran et des tableaux.

Selon l’IA de Kaffrine, cette cérémonie vise à "mettre en valeur" des filles et des garçons, des femmes et des hommes ainsi que des administrations scolaires qui "œuvrent efficacement et inlassablement à la transformation qualitative de notre système éducatif".

‘"Elle vient couronner des parcours dont les efforts consentis mettent en relief l’engagement, la volonté, la loyauté et le travail bien fait", a ajouté Baba Bâ.

"Nous voulons installer le culte de l’excellence au niveau des élèves et au niveau tous les acteurs de l’éducation de la région de Kaffrine. Loin d’être des fêtards, nous avions voulu simplement magnifier nos avancées en matière de résultats", a-t-il déclaré.

En 2014, les mauvais résultats enregistrés par la région "avaient fait le tour du monde", mais "en deux ans, nous avons pu quitter les quatre dernières places pour arriver aux quatre premières" au niveau national, a-t-il dit.

Selon l’IA de Kaffrine, "les meilleurs élèves de l’académie et les meilleurs de tous les sous-secteurs du système éducatif ont été récompensés".

Il a par ailleurs affirmé que cette "fête de l’excellence" a coûté à l’inspection d’académie de Kaffrine "moins de 12 millions de francs CFA".