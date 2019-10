Louga, 03 oct (APS) - L’inspecteur d’académie de Louga, Bou Fall, a invité, jeudi, les autorités administratives, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux à continuer à se mobiliser afin d’aider cette région à ‘’maintenir et renforcer’’ les résultats obtenus l’année dernière aux différents examens.

‘’Nous avons des ambitions cette année, car l’année dernière, grâce aux acteurs de l’éducation, nous avons engrangé de bons résultats au Bac et au BFEM [Brevet de fin d’études moyennes]. Progresser c’est quelque chose, mais se maintenir et renforcer le progrès, c’est autre chose’’, a-t-il dit.

Il s’exprimait au terme d’une tournée dans les établissements scolaires de Louga, à l’occasion de la rentrée scolaire. Il a effectué ce déplacement en compagnie du gouverneur de la région, Elhadji Bouya Amar, du préfet, Mamadou Khouma, de l’adjoint au maire Ismaila Mbengue Fall et de syndicalistes.

‘’Nous en appelons à tous les acteurs, les autorités administratives, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux pour continuer la mobilisation qu’il y a eu l’année dernière pour renforcer ces résultats. Et c’est dans nos cordes’’, a-t-il lancé.



Bou Fall a fait une bonne appréciation de la rentrée scolaire dans la commune de Louga. ‘’Avec cette tournée, nous avons constaté que les enseignants sont à 100% présents dans toutes les structures visitées, ce qui est normal. Par rapport aux élèves, au niveau de l’élémentaire les cours ont démarré ; au niveau du moyen secondaire, les élèves sont là, mais c’est encore timide’’, a-t-il soutenu.



L’inspecteur d’académie de Louga a suggéré aux acteurs de l’éducation et aux élèves de ‘’perdre le moins de temps possible pour que les cours soient effectifs dès demain (vendredi) et qu’à partir de lundi, que tout puisse se dérouler dans les règles de l’art’’.