Dakar, 27 mai (APS) - L’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Dakar-Plateau, Bathie Gaye, a invité lundi les acteurs de l’éducation, notamment les autorités municipales, à contribuer davantage au bon fonctionnement de l’éducation.

’’Les communes ont été vraiment responsabilisées dans le cadre de l’acte 3’’ de la décentralisation, lequel, "à travers notamment le Code des collectivités territoriales, a fait de l’éducation un domaine de compétence transféré aux mairies’’, a-t-il déclaré, en marge du lancement de la 23 édition de la Semaine nationale de l’école de base.



Les festivités de cette manifestation qui a pour thème ’’Synergie d’actions autour de l’école pour améliorer les performances’’, ont eu pour cadre l’école élémentaire Oumar Hamet Wane (ex-Paille d’arachide 2) de Gueule Tapée.



L’évènement a drainé du monde ce matin, avec de nombreux élèves parfois habillés de tenues traditionnelles, de manière à refléter les différentes facettes de la culture sénégalaise.



Le sous-préfet de Dakar-Plateau, Djiby Diallo, ainsi que le maire de la commune Alioune Ndoye ont, eux aussi, tenu à être présents.



Selon Bathie Gaye, ’’les écoles de même que les élèves ont besoin’’ de matériel de travail qu’"ils attendent des acteurs, notamment les mairies, dont certaines n’ont pas encore donné leurs fournitures scolaires.’’



Il s’est par ailleurs réjoui de l’acte posé par de l’ancien international de football Cheikh Seck, qui a réfectionné l’école Oumar Hamet Wane, qu’il a doté de meubles de bureau. Il y a aussi construit et équipé une salle informatique.



Parlant de lui, la directrice de l’école, Ndèye Yacine Fall, l’a décrit comme une ’’personne d’engagement et de promptitude incommensurable’’.



Elle a appelé les anciens de l’école à s’inspirer de ce geste de l’ancien gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal, pour soutenir davantage l’école. ’’Ce qui est le sens même du thème retenu pour cette année’’, a-t-elle conclu.