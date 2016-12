Dakar, 20 déc (APS) - L’Institut Confucius de Dakar organise, mardi, à partir de 16 heures, une cérémonie de restitution du voyage de ses étudiants en Chine, sur le thème ‘’Mon séjour en Chine’’, indique un communiqué, transmis à l’APS.



Prévue à l’Institut Confucius, situé en face de la Facultés des sciences économiques et de gestion (FASEG), cette rencontre servira de cadre aux étudiants pour livrer leurs impressions sur la Chine, explique le communiqué.



Il précise qu’elle sera également "l’occasion de voir comment les instituts Confucius favorisent le développement des échanges et la coopération entre la Chine et les autres pays africains, dont le Sénégal".