Dakar, 11 jan (APS) - L’Union européenne (UE) a consenti une contribution financière de plus de 13 millions de francs CFA en soutien à trois écoles, dont l’une accueille des enfants souffrant de handicap, indique un communiqué transmis à l’APS.



Ce financement s’inscrit dans le cadre d’un projet d’appui à l’éducation inclusive, qui a démarré depuis 2011.





Selon la même source, cette enveloppe financière sera remise à Sightsavers pour le financement du matériel pédagogique de trois écoles soutenues par ce projet de la Délégation de l’Union européenne au Sénégal.



C’est à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, célébrée le 10 décembre dernier, qu’une rencontre a eu lieu avec les élèves, la direction et le personnel enseignant de l’école Pikine 23 B, à Guédiawaye.



‘’Cet établissement qui accueille des élèves souffrant de handicap, notamment visuel, fait partie des trois écoles soutenues par le projet pilote d’éducation inclusive mis en œuvre par l’organisation Sightsavers’’, explique le communiqué.



La visite de l’école a eu lieu en présence des représentants des parents d’élèves, des autorités locales et du ministère de l’Education nationale.



Cette initiative de l’UE s’inscrit dans le cadre de son engagement pour la promotion et la défense des droits de l’homme qui sont au cœur de la stratégie globale de l’Union européenne.



Ce projet est mis en oeuvre en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et a pour objectif de soutenir le développement et la consolidation d’une politique globale de l’éducation inclusive aux niveaux élémentaire et secondaire par les autorités sénégalaises.



Au titre de ses relations extérieures, l’UE considère le respect des droits humains comme indispensable à la réalisation pleine et entière des Objectifs de développement durable (ODD), souligne le communiqué.