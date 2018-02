Ce nouveau portail ( Saint-Louis, 21 fév (APS) - L’Université Gaston Berger de Saint-Louis vient de se doter d’un nouveau site web, avec l’ambition de donner ’’une meilleure visibilité’’ à ses programmes d’enseignement et à ses activités.Ce nouveau portail ( www.ugb.sn ), caractérisé par plusieurs ’’innovations’’, a été lancé mercredi au cours d’une cérémonie présidée par le professeur Baydallaye Kane, recteur de l’UGB.

D’une "importance capitale’’, ce portail permettra de mettre à la disposition des étudiants et de leurs parents, des institutions et de la communauté universitaire en général des informations relatives à la marche de l’UGB de manière permanente, a expliqué le recteur.

Selon lui, l’ancien site web manquait de "dynamisme’’, un constat qui a conduit à la mise sur pied d’un comité inclusif qui a travaillé sur un nouveau, présenté comme "un véritable portail d’accès à tous les renseignements des différentes UFR de l’université, ainsi que les performances acquises" par ces dernières.

"Au niveau de l’UGB, une présentation d’une thèse de doctorat se tient chaque semaine", il y a aussi que des étudiants inscrits en mathématiques et sciences dispensent des cours dans différents lycées et CEM de Saint-Louis, à travers un programme mis en place par l’UGB, signale le professeur Baydallaye Kane.

Ces différentes initiatives ne sont pas connues du public, a-t-il dit, ajoutant que de même, les étudiants ne sont pas informés de l’existence de bourses de la coopération internationale pour postuler à ces dernières.

Le professeur Baydallaye Kane, par ailleurs président de l’assemblée de l’UGB, a donc appelé les étudiants et la communauté universitaire à s’approprier ce nouveau site web, "en s’impliquant de manière active", afin de le rendre "vivant et attractif, estimant qu’ils y trouveront "toutes les offres de formation et autres avantages pour leurs études".

Le recteur a annoncé qu’un dispositif de veille sera mis en place, sous la supervision de la direction de la communication et du marketing, pour mettre à jour régulièrement les données du portail, afin que les informations relatives à l’UGB soient accessibles sur "un simple clic".

BD/BK