Saint-Louis, 7 juin (APS) - L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis va très bientôt doter Saint-Louis d’un parc de technologies numériques, a annoncé lundi son recteur, Ousmane Thiaré.

M. Thiaré en a fait la révélation à l’occasion de la signature d’une convention entre l’UGB et la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Saint-Louis, dont les membres bénéficieront de l’accompagnement des universitaires pour une meilleure maîtrise de l’outil informatique.

Dans l’optique de faire profiter la région nord de ses compétences, explique-t-il, le Centre d’excellence africain en mathématiques, informatiques et TIC (CEA-MATIC) de l’UGB a conçu l’initiative "Saint Louis numérique 2025", à partir de la stratégie "Sénégal numérique 2025".

Selon lui, "cette initiative consiste à utiliser le numérique comme support pour le développement des autres secteurs économiques."

Il estime que "ce parc va favoriser la formation, la recherche et le développement pour accompagner l’innovation, le transfert de technologies de l’université vers le milieu socioéconomique, le renforcement de capacités et l’entreprenariat dans la région nord".

Pour lui, "les mutations en cours exigent de tous, surtout des universités, une nécessaire réorientation de leurs activités afin de devenir de véritables outils de développement".

Il rappelle que cette initiative s’articule autour de trois axes que sont "l’aménagement numérique du territoire, l’amélioration des services aux citoyens favorables à la diffusion et à l’e-transformation et le développement de pôles d’innovation et du savoir que le centre d’excellence se donne comme mission de porter."

Le président de la Chambre de commerce de Saint-Louis, Cheikh Mouhamadou Sourang, s’est félicité de la signature de cette convention qui vient renforcer le partenariat magnifié depuis deux ans par l’organisation de la foire de Saint-Louis.

Il espère que les acteurs économiques de la région profiteront de ce partenariat afin de maîtriser davantage l’outil informatique et développer leur business.