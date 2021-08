Dakar, 17 août (APS) - L’université de Matam (nord) portera officiellement le nom de Souleymane Niang, ancien recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a annoncé, mardi, le chef de l’État, Macky Sall.

’’Pour honorer la mémoire du parrain de cette présente édition, je vous annonce ici que la future université de Matam portera le nom de Souleymane Niang’’, a-t-il déclaré à l’occasion de la cérémonie de remise des prix du concours général, édition 2021.

’’Auteur de plusieurs ouvrages en mécanique, géométrie et algèbre, la vie et l’oeuvre de Souleymane Niang qui a éclairé plusieurs générations, méritent d’être données exemple à la jeunesse’’, a dit le président de la République.

A l’en croire, le recteur honoraire de l’Ucad était ’’un grand défenseur des valeurs pédagogiques qui devaient être celles de l’autorité.’’

’’Je l’ai personnellement connu quand j’étais étudiant, engagé à l’IST et lui doyen de la faculté des sciences et techniques. Il était très rigoureux, ouvert et inflexible sur le respect du quantum horaire’’.

Selon Macky Sall, le professeur Souleymane Niang résumait en lui ’’des qualités humaines et intellectuelles exceptionnelles, rares de nos jours’’.

L’ancien Recteur de l’UCAD, le professeur Souleymane Niang, parrain de l’édition 2021 du Concours général, est un ‘’monument de la science qui fait la fierté du Sénégal dans le monde’’, souligne le Pr Kalidou Diallo non sans relever qu’il ‘’s’était aussi toujours préoccupé de la question du développement’’. ’’C’est à la fois son génie, son patriotisme et son œuvre tout au long de son parcours qui lui ont valu tous ces titres honorifiques : Grand officier de l’Ordre national du Lion, Officier de la légion d’honneur, Officier de l’Ordre du Mérite (Sénégal), Officier de l’Ordre du Mérite (France), Chevalier des Palmes académiques (Sénégal), Commandeur des Palmes académiques (France), Officier des palmes académiques (Cames)’’, écrit M. Diallo, ancien ministre de l’Education nationale, Professeur d’histoire moderne et contemporaine à la retraite. Dans une contribution parue dans Le Quotidien intitulée ‘’Parrain du Concours général 2021 : un savant d’astronomie, un génie de la mathématique et de la mécanique spatiale’’, Diallo soutient que ’’le choix de ce parrain, pour le Concours général 2021, par le président de la République Macky Sall, est pertinent, opportun et inspirant pour les brillants lauréats de cette prestigieuse fête de l’excellence’’. Si l’ancien Recteur n’a pas eu droit à un ‘’traitement’’ à la hauteur de sa carrière, à sa disparition en 2010, Kalidou Diallo estime que ’’c’est tout à l’honneur du président Macky Sall de réparer une telle injustice avec cette distinction de ce monument de la science qui fait la fierté du Sénégal dans le monde’’.