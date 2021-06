Dakar, 23 juin (APS) - L’université ne peut plus se contenter de former, elle doit aussi préparer ses étudiants à l’insertion professionnelle, a souligné le Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Slim Khalbous.



Le Recteur de l’AUF s’exprimait, lundi, lors d’une conférence à l’UCAD sur le thème ’’L’université africaine face au défi de l’employabilité’’



Il a soulgné que ’’le problème du chômage des diplômés et de l’employabilité des jeunes en général était un problème structurel, grave et profond’’.

Selon lui, ’’la solution ne peut pas être une solution miracle par une action, mais une solution globale, intégrée, complexe et où, tous les acteurs doivent prendre leur part’’.

Ces acteurs sont principalement l’Etat, en tant que régulateur, et les entreprises en tant qu’employeurs, a t-il relevé, estimant que le secteur public comme le secteur privé doivent jouer leur rôle dans la préparation de cette employabilité.





Le Recteur de l’UCAD, le Pr Ahmadou Aly Mbaye, et le Recteur de l’AUF ont signé une convention pour la mise en œuvre du Centre d’employabilité francophone (CEF) de Dakar qui sera hébergé au sein du Campus numérique de l’AUF à l’Université Cheikh Anta DIOP. Un CEF est un espace destiné à accueillir des étudiants, des coachs, des animateurs, des entrepreneurs, des formateurs, des professionnels et des invités, selon un document de presse. La même source précise que ’’le CEF est conçu pour fournir des services d’accompagnement, de formation, de certification, de mise en contact et de tutorat orientés vers le développement personnel des étudiants par l’acquisition de compétences transversales, la préparation à l’insertion professionnelle, la stimulation de l’esprit entrepreneurial et du travail collaboratif et créatif’’. ’’Aujourd’hui, il y a une vraie prise de conscience sur la question de l’employabilité pour l’université africaine, mais il reste beaucoup de chose à faire au niveau de la gouvernance, du changement du rôle de l’enseignant et un changement de mentalité des étudiants qui doivent se prendre un peu plus en charge’’, a-t-il souligné.

