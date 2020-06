Kaolack, 18 juin (APS) - L’Université Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) a enregistré 90% de réussite toutes filières confondues en L1 au terme de la première année du démarrage des enseignements, a déclaré jeudi, Amadou Tidiane Guiro, son recteur.

"Au terme de la première année, le taux de réussite toutes filières confondues en L1 était de 90%", a notamment dit M. Guiro, précisant que son institution a un effectif de 1634 étudiants, soit 55% de garçons et 45% de filles.

Il intervenait à l’occasion de la visite à l’USSEIN du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Cheikh Oumar Hann.

Le recteur a expliqué cette performance "par la grande diversité de l’offre de formation résultant d’une enquête nationale sur les besoins de formation dans le secteur de l’agriculture et les métiers connexes avec des effectifs non pléthoriques et un encadrement plus rapproché".

M. Guiro a aussi fait part d’un taux de réussite " très satisfaisant" des étudiants titulaires d’un bac littéraire de série L2 orientés dans des filières scientifiques réservées aux étudiants de la S2. Il s’agit de filières pas trop dominées par les mathématiques et les sciences physiques, selon lui.

Il a rendu hommage au personnel enseignant et administratif qui a accepté de travailler dans des "conditions dures" pour lancer cette université thématique.

Les étudiants ont également fait montre d’un engagement certain pour réussir ce démarrage dans des conditions pas favorables, a ajouté le recteur.