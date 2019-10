Dakar, 24 oct (APS) - La Fondation Kéba Mbaye a octroyé 38 bourses à des étudiants, élèves et jeunes athlètes africains, pour le compte de l’année académique 2019-2020.



Les bénéficiaires, doctorants en droit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pensionnaires du "daara" de Malika (banlieue Dakar) et de jeunes athlètes africains, ont été honorés lors d’une cérémonie tenue mercredi soir au siège de la Fondation Kéba Mbaye, à Dakar.

Le programme de bourses destiné aux étudiants en 3e cycle de droit vise à "contribuer à la formation de futurs chercheurs et enseignants des universités et de développer en même temps des capacités de recherche et d’expertise en droit utiles au développement du Sénégal et des autres pays africains", selon le président de la commission bourses et prix de la Fondation, Laurent Bonardi.

Parmi les bénéficiaires de cette bourse, figurent un Guinéen et un Tchadien, étudiants à l’UCAD.

Ces nouveaux boursiers rejoignent ainsi une communauté de 412 boursiers de la Fondation qui a dégagé depuis le lancement de l’initiative 140 millions de francs CFA pour "soutenir l’éducation, encourager l’excellence et contribuer à la recherche scientifique et à la formation", a souligné M. Bonardi.

La représentante des boursiers 2019, Eliane Pauline Ngoné Mbaye, étudiante en droit, a souligné que l’amélioration des conditions académiques, scientifiques et techniques de la production des thèses de doctorat et l’encouragement des recherches, méritent d’être considérée comme une priorité.

Le message délivré par Eliane Pauline Ngoné Mbaye s’adresse non seulement aux Etats mais aussi et surtout à la société civile dans son ensemble ainsi qu’aux organisations militant pour le développement de l’Afrique.

Une invite faite pour, dit-elle, "une recherche africaine de plus en plus performante et un discours scientifique qui puisse davantage influer sur les politiques et les sociétés’’.

La Fondation Kéba Mbaye, du nom du défunt président du Conseil constitutionnel, intervient principalement dans les domaines de l’éducation, de la solidarité et du sport. Elle a été créée en 2008 et a pour devise "éthique et solidarité."