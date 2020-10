Mbour, 25 oct (APS) – La présidente du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), Innocence Ntap Ndiaye, va présider, à partir de lundi, à Saly-Portudal (ouest), un atelier de trois jours consacrée à la promotion du dialogue social dans l’espace scolaire, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Les acteurs de l’éducation attendus à cette rencontre vont tenter de trouver les moyens permettant d’‘’assurer un climat social apaisé, dans les secteurs de l’éducation et de la formation’’.

Il s’agit de représentants du ministère de l’Education nationale et d’autres ministères concernés par l’application des accords signés par l’Etat et les syndicats d’enseignants.

Des délégués de sept organisations syndicales d’enseignants, d’organisations de la société civile actives dans l’éducation et des ‘’personnes ressources’’ prendront part à l’atelier, selon le communiqué.

‘’Pour doter le Sénégal de ressources humaines de qualité indispensables à son essor économique et social, le gouvernement a entériné la lettre de politique générale de l’éducation et de la formation, couvrant la période 2018-2030, et le Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence’’, rappelle le communiqué.

L’application de ce programme achoppe, depuis quelques années, sur ‘’des chocs exogènes et endogènes, qui obèrent le fonctionnement normal’’ du système éducatif et ‘’se traduisent par une instabilité sociale et des résultats scolaires en dents de scie’’, explique le HCDS.

Il organise l’atelier de Saly-Portudal dans le cadre de ses missions d’alerte, de veille, de médiation et de promotion du dialogue social.