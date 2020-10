Kaffrine, 17 oct (APS) – L’association synergie ndjabootu alphabétisation nationale (SNAN) a décidé de contribuer à la promotion de l’alphabétisation des langues au Sénégal et de défendre les intérêts des alphabétiseurs, a indiqué, samedi, à Kaffrine (centre), son président, Niokhor Ngom.

‘’La SNAN a pour objectif de contribuer à la promotion de l’alphabétisation des langues au Sénégal, de défendre les intérêts des acteurs de l’alphabétisation et de participer au développement économique, culturel et social du Sénégal’’, a-t-il déclaré, au terme d’une réunion avec les délégués de la commission d’alphabétisation de la région de Kaffrine, en présence des élus locaux.

‘’Nous voulons booster les langues nationales au Sénégal ‘’, a insisté M. Ngom, faisant savoir que son association a décidé d’alphabétiser et de faire des activités de transformation de fruits et légumes.

‘’Nous alphabétisons mais aussi nous faisons des activités en transformation de fruits et légumes et tout ce qui parle du développement. Nous sommes déterminés à aider les femmes et les hommes qui ont fait leur avenir dans l’alphabétisation’’, a indiqué Niokhor Ngom.

Il a fait savoir que l’association synergie ndjabootu alphabétisation nationale intervient actuellement dans sept régions du Sénégal à savoir Kaffrine, Kaolack, Dakar, Tambacounda, Diourbel, Fatick et Thiès.

‘’Chaque région est dirigée par une commission d’alphabétisation appelée +commission synergie ndjabootu alphabétisation nationale+’’, a rappelé M. Ngom, indiquant que chacune de ces commissions compte une cinquantaine de membres.

La SNAN, qui est composée de facilitateurs, de superviseurs et d’opérateurs d’alphabétisation, est créée en 2018, selon son président.