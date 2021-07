Thiès, 6 juil (APS) - L’examen du CFEE se déroule ’’correctement’’ dans l’Académie de Thiès, qui compte cette année plus de 45.000 candidats inscrits, a indiqué mardi l’inspecteur d’Académie Pape Baba Diassé.



’’Partout où nous sommes allés, nous avons trouvé les membres des commissions sur place, les candidats dans les salles de classe. Les surveillants aussi étaient au rendez-vous ’’, a dit aux journalistes l’Inspecteur d’Académie, après avoir visité quatre centres d’examens dans les faubourgs et la ville de Thiès.



Il faisait partie d’une délégation conduite par Diadji Guèye, adjoint au préfet de Thiès, et qui s’était rendue à l’école élémentaire de Keur Madaro, à Saint coeur de Marie de Peycouck Sérère, avant de revenir en ville où elle a été à l’école Idrissa Diop accueillant entre autres les candidats malvoyants.



La délégation qui comptait aussi des représentants de syndicats d’enseignants et d’associations de parents d’élèves, entre autres, a bouclé son périple à l’école franco-arabe Mohamed Diop.



’’A l’exception de quelques absences notées ça-et-là, nous pouvons dire que tout se passe correctement dans les centres visités’’, a dit M. Diassé.



Il a ajouté que ses appels téléphoniques avec les inspections de l’éducation et de la formation (IEF) des départements de Tivaouane et Mbour ’’montrent que l’examen du CFEE se déroule correctement au niveau de l’Academie de Thiès’’.



Le responsable académique a expliqué ce résultat par le travail de préparation abattu par l’IA, en relation avec, notamment, les IEF, les autorités administratives, locales et les associations de parents d’élèves.



Il a dit espérer de bons résultats, à l’image des ’’excellents’’’ scores engrangés l’année dernière, malgré le contexte de pandémie.



Le même dispositif a été reconduit, tant au plan pédagogique que sanitaire, a-t-il noté.



Quelque 45.943 candidats sont inscrits au CFEE dans la région de Thiès, dont 20.010 garçons (43,55%) et 25.933 filles 56,44%).



Par rapport à 2020, la région a enregistré 2.802 candidats de plus cette année, soit une hausse de 6,9%.



En 2020, la région avait totalisé 43.141 candidats, dont 18828 garçons et 24.313 filles.



Au total, 3.995 surveillants sont mobilisés dans les 262 centres que compte la région de Thiès, dont les 33 abritent des écoles franco-arabes.