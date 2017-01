Dakar, 18 jan (APS) – Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire (CUSEMS) a annoncé mercredi qu’il envisageait de faire parvenir au gouvernement, le même jour, un préavis de grève.





"Nous attendons du gouvernement qu’il veille au respect de ses engagements", a soutenu Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du CUSEMS, lors d’une conférence de presse.





Les engagements sont relatifs au paiement d’une indemnité de logement, à la création d’un corps d’administrateurs scolaires et à la formation des professeurs d’économie familiale recrutés avec un baccalauréat littéraire.





"A cela s’ajoutent les retards récurrents notés dans le paiement des salaires des maîtres contractuels et les [affectations] arbitraires et intempestives" d’enseignants, a poursuivi M. Ndoye.





"Le CUSEMS (…) poursuivra inlassablement sa mission de défendre des intérêts matériels et moraux des enseignant du moyen et du secondaire et de tous les acteurs du système éducatif", assure son secrétaire général.