Louga, 28 avr (APS) - Le directeur général du Petit train de banlieue (PTB), Oumar Bounkhatab Sylla a plaidé, samedi à Louga, pour un "diagnostic global" de l’école publique nationale qui a formé de hauts fonctionnaires et cadres du privé comme du public.





M. Sylla s’exprimait au Cem Massamba Siga Diouf, son ancien établissement scolaire où il procédait à l’équipement en matériels informatiques et de bureaux de la salle informatique baptisée en son nom.



Se disant très reconnaissant vis-à-vis de cette école qui fête cette année son cinquantenaire, il a plaidé pour un retour d’ascenseur au bénéfice de ces structures publiques qui ont formé plusieurs cadres et hauts fonctionnaires.



"J’ai été élève, puis étudiant à l’université et à l’Ecole d’administration avec des bourses et en retour nous devons rendre la monnaie de la pièce", a dit substantiellement M. Sylla invitant les autres fils de Louga à l’imiter.



Il a déploré toutefois la situation actuelle par l’école publique qui "est en train d’être désertée" et appelé à un retour à la normale pour permettre un bon déroulement des enseignements.



M. Sylla qui a offert également au CEM un drapeau a affirmé qu’"un accent important doit être fait pour un retour du cours d’instruction civique afin que les citoyens s’imprègnent davantage des valeurs et réalités de la nation sénégalaise pour pouvoir la défendre".



"Si on veut sauver notre nation, il faut revenir aux valeurs de l’école : la discipline, la compréhension, le respect des aînés, etc", a dit M. Sylla.