Dakar, 16 mars (APS) - Le ministère de l’Education nationale a annoncé lundi la mise en place d’un dispositif numérique dénommé "Appendre à la maison’’, pour aider les élèves à accéder à des cours, après la suspension des enseignements dans toutes les structures d’éducation et de formation, à cause du coronavirus.



‘’Dans le cadre d’une continuité pédagogique à distance, le ministère de l’Education nationale a mis en place un dispositif numérique dénommé +Appendre à la maison+ pour aider les élèves à accéder à des cours et exercices dans certaines disciplines, notamment pour les classes d’examen, en cliquant sur le lien +education.sn +’’, indique un communiqué transmis à l’APS.



Il signale que "parallèlement à cette initiative, dans le même sens, le ministère encourage toute initiative de nature à accompagner les élèves sur toute l’étendue du territoire national’’.



Le communiqué souligne aussi que le ministre de l’Education nationale a donné des instructions à tous les services techniques (Directions et services, Inspections d’Académie, Inspections de l’Education et de la Formation). Il appelle les parents d’élève à être plus vigilants dans la surveillance et l’encadrement des élèves pendant cette période.



Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, félicite tous les partenaires de l’école (ministères impliqués, syndicats d’enseignants, parents d’élèves, société civile, médias, partenaires techniques et financiers) pour cette "union sacrée’’ face à la pandémie. Il les encourage à renforcer toutes les actions et initiatives d’information et de sensibilisation préventives.

Le président de la République Macky Sall a décidé d’interdire les manifestations publiques, à partir du lundi 16 mars, pour une durée de trente jours, pour que soient réduits les risques de propagation de la maladie à coronavirus.

Le chef de l’Etat a également annoncé la fermeture des écoles et des universités à partir de la même date, pour trois semaines.