Dakar 5 mars (APS) - Le Sénégalais Muhammed Lamine Diop s’est qualifié pour la deuxième phase du concours international de poésie dénommé ‘’Amîr al chuarâ’’ (le prince des poètes) qui se déroule actuellement à Abu Dhabi, a-t-on appris du site officiel de l’instance organisatrice.



Avec 56 points, Muhammed Lamine Diop est arrivé deuxième derrière une participante de nationalité soudanaise qui a obtenu 71 points, indique la chaîne Abu Dhabi TV.



Le site de l’instance organisatrice du concours, cet événement littéraire qui se tient annuellement aux Emirats Arabes unis ‘’constitue la plus haute compétition de poésie dans le monde arabe’’.



‘Pour cette 8ème édition, plusieurs milliers de poètes issus des pays arabes et d’Afrique noire avaient été sélectionnés. Mais seuls 20 d’entre eux ont été qualifiés pour l’étape finale, qui consiste en des prestations diffusées en direct et pendant plusieurs semaines sur la chaîne Abu Dhabi TV.



Le titre tant convoité du ‘’Prince des poètes’’ est décerné au vainqueur à l’issue de ces épreuves de déclamation devant un jury. Un million de dirham (environ 60 millions CFA) est prévu pour le vainqueur.



Les quatre autres participants qui se classeront derrière lui se partageront une somme équivalente.



Natif de Dakar, Muhammed Lamine Diop suit actuellement des études arabes et islamiques à l’université Muhamed V de Rabat (Maroc).



Dr Cheikh Mbacké Diop du département arabe de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar rappelle sur sa page Facebook que le candidat avait gagné en 2017, le premier prix au concours de panégyrie du prophète Muhammed (PSL), organisé par le ministère marocain des Affaires islamiques.