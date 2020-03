Dakar, 16 mars (APS) - La section Enseignement supérieur et recherche du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES/ESR) salue la décision prise par le chef de l’Etat de suspendre pendant trois semaines les enseignements dans toutes les écoles et universités du pays face aux risques avérés de propagation rapide du Covid-19.

"Le SUDES/E.S. R salue cette décision et exhorte le chef de l’Etat à continuer de fonder ses décisions relatives à la gestion de cette crise sanitaire sur l’avis des experts (infectiologues, anthropologues de la santé, etc.)", indique un communiqué reçu à l’APS.

Le syndicat estime que "la mobilisation de l’expertise universitaire locale, que ce soit dans le soin ou dans la communication, permettra sans doute d’étaler encore une fois à la face du monde le génie sénégalais qui fait que notre pays se hisse toujours à la hauteur des enjeux pour résoudre les défis auxquels il fait face".

Le SUDES/E.S. R se félicite également que "l’Université Sénégalaise, à travers notamment ses facultés de médecine, soit en première ligne dans cette lutte contre le Covid-19’’. Il estime que de cette manière, "elles remplissent totalement leur rôle de vivier de compétences au service de la communauté nationale".

"Si le SUDES/ESR s’est toujours battu pour que l’État dote les universités publiques de moyens à la hauteur de leurs missions et crée des CHU dans toutes les villes universitaires disposant d’une faculté ou d’une UFR de santé, c’est justement pour leur permettre de faire face à des situations exceptionnelles comme celle liée au Covid-19", lit-on dans le communiqué.