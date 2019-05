Louga, 27 mai (APS) - Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a invité, lundi à Louga, les acteurs du système éducatif à identifier les contraintes à l’origine des contre-performances à l’école afin d’initier des "stratégies efficaces et efficientes" adaptées à chaque localité pour l’amélioration des apprentissages.



"Le secteur de l’éducation constitue une priorité et nous devons identifier et lever toutes les contraintes qui génèrent des contre-performances, des abandons et des échecs scolaires" , a-t-il dit lors du lancement de la Semaine nationale de l’école de base.

Il a demandé à toutes les académies, en relation avec l’ensemble des collectivités territoriales et des partenaires, d’opérer "un diagnostic sans complaisances" afin d’initier "des stratégies efficaces et efficientes" adaptées à chaque localité.

La Semaine nationale de l’école de base a été lancée, lundi matin à Louga, sur le thème : ‘"Synergie d’actions autour de l’école pour améliorer les performances scolaires".

"A travers le thème, nous traduisons tout l’intérêt que le chef de l’Etat attache à l’implication de toutes les parties prenantes de notre système éducatif comme facteur clé dans l’émergence d’une école de la réussite adossée au PSE", le Plan Sénégal émergent, a-t-il expliqué.

Selon le ministre de l’Education nationale, la Semaine de l’école de base constitue "un cadre privilégié de promotion d’une éducation citoyenne, et un moment fort de mobilisation, de partage et d’échange autour des thèmes qui interpellent au plus haut niveau l’école et le milieu scolaire".

Mamadou Talla a salué l’"accompagnement" des populations afin de faire de l’école "un milieu saint et sécurisé où se réalise, pour chaque enfant, les conditions nécessaires à son épanouissement intégral".

"Cette 23ème édition, a-t-il poursuivi, est une plateforme d’échéance, de partage et de prospective qui offre l’opportunité d’un approfondissement fécond de ce thème fédérateur pour impulser une nouvelle dynamique dans la gouvernance du système éducatif."

M. Talla a insisté sur la nécessité de s’unir afin que le système éducatif vienne "à bout des résistances liées à la scolarisation, des problèmes de déperdition, de survie scolaire".

Il s’agira aussi de venir à bout "des difficultés liées à la déclaration d’état civil, à la performance des enfants dans certaines matières telles que la lecture, les mathématiques, entre autres’’.

Il a souligné que son ministère s’engage dans cette voie pour une jeunesse instruite, bien formée, entreprenante et capable de contribuer à la création de richesse.

"La politique éducative doit être mise en œuvre par le gouvernement, mais en relation avec tous les acteurs et la communauté pour que chacun puisse jouer son rôle et apporter une réponse énergique et durable aux défis d’une école équitable, inclusive et de qualité", a-t-il dit.