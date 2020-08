Diourbel, 23 août (APS) – Les anciens élèves du collège d’enseignement moyen et technique (CEMT) et du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba (LTAB) de Diourbel ont offert samedi divers matériels à ces deux établissements scolaires.



Le don comprend 15 ordinateurs, une bibliothèque de grand standing contenant 1.000 livres, six tables de bureau, dix brouettes, deux jeux de maillots, six tapis de gymnastique, quatre ballons de football et deux de hand-ball.



Compte tenu du contexte lié au nouveau coronavirus, ils ont également fait un don de masques et de gels, de savons et de lave-mains aux deux écoles.



Lors d’un point de presse, Cheikh Gallo Fall, président de l’association, a souligné qu’un aspect particulier est mis cette année sur la dotation en matériels pédagogiques, informatiques et sportifs.



Les anciens pensionnaires des deux écoles ont exprimé leur volonté de promouvoir "un esprit sain, dans un corps sain, dans un environnement sain’’.



La cérémonie de remise des dons a été marquée par la présence d’anciens professeurs, dont ceux de la première promotion, en 1972.

L’association est composée de cadres, d’intellectuels et de travailleurs de toutes les catégories socio- professionnelles.