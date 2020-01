Dakar, 11 jan (APS) – Le développement du savoir devrait être au cœur de politiques publiques pour le développement du pays, a estimé samedi soir à Dakar, l’avocat sénégalais Me Moussa Sarr.



‘’Il faudrait que le savoir soit au centre de toutes les politiques publiques pour le développement de notre pays’’ a-t-il indiqué lors de la célébration du onzième anniversaire du quotidien d’information ‘’Rewmi’’, édité par le groupe Promo consulting. L’avocat a été désigné le même jour ’’homme de l’année 2019’’ par le même journal.



Me Sarr a assuré qu’il faisait de la défense de la République, de l’Etat de droit, des libertés publiques et de la démocratie ‘’un principe’’ dans son combat quotidien.



‘’Lorsque la défense de ce principe se pose, je m’engage. Je suis un partisan de la non-violence et du respect de l’Etat de droit’’ a-t-il ajouté.



Selon lui, ’’il ne peut y avoir de démocratie sans une liberté de la presse, sans un pluralisme des médias’’, estimant que la presse sénégalaise devrait être davanatge accompagnée.



Des officiels, de nombreux avocats, des éditeurs de presse, des chefs d’entreprises, des membres du comité d’observation des règles d’éthique et de déontologie (CORED), des artistes ont pris part cette célébration du onzième anniversaire du journal ‘’Rewmi’’.



SG/AKS