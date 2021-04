Dakar, 6 avr (APS) – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, a dit, mardi à Dakar, avoir donné des instructions aux recteurs des universités sénégalaises en vue de la professionnalisation de toutes les filières en licence.

‘’Nous avons instruit tous les recteurs d’aller vers la professionnalisation de toutes les filières en licence, soit en créant des licences purement professionnelles ou en mettant en place dans chaque Université, une plateforme d’accompagnement de tous les diplômés pour leur apporter les formations nécessaires pour qu’ils puissent, dès leur sortie, aller à la recherche de l’emploi avec tous les atouts’’, a-t-il indiqué.

M. Anne intervenait à l’ouverture de la 20ème édition du forum du premier emploi, organisé à l’initiative du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS). La cérémonie s’est tenue en présence de Dame Diop, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, ainsi que de plusieurs chefs d’entreprises et de jeunes.

Cheikh Oumar Anne a rappelé le projet du gouvernement de création de 14 instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP) à travers le pays pour former, sur une durée de deux ans, 2.500 diplômés à partir du baccalauréat.

Il a dit avoir constaté qu’avec la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat), les diplômés sortant des universités sénégalaises ‘’n’étaient pas en mesure de trouver facilement un emploi, parce qu’il y avait une inadéquation entre la formation et l’offre d’emplois’’.

Il a précisé que l’implantation de ces ISEP va tenir compte des potentialités existant dans les différentes localités, en mettant notamment en place des plateformes de formation de jeunes entrepreneurs. Le but est de faire en sorte que, dès leur sortie, ces jeunes diplômés puissent soit promouvoir leurs propres entreprises, soit travailler dans des entreprises déjà existantes.

‘’Si nous terminons, c’est 35.000 jeunes diplômés de niveau bac plus deux qui seront sur le marché de l’emploi avec une profession’’, a-t-il souligné.