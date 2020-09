Louga, 9 sept (APS) - Au total, 1.613 candidats de la région de Louga (nord) ont été déclarés admis au premier tour du baccalauréat 2020, soit un taux de réussite de 25,61%, alors que 2.181 autres sont appelés à subir les épreuves du second tour, a appris mercredi l’APS, de l’Inspection d’académie (IA).

La région a présenté 6543 candidats. 244 parmi eux n’ont pas subi les épreuves du baccalauréat alors que 6.299 l’ont fait, soit un taux de présence de 96, 27%, a précisé la même source.

Au total, 1613 élèves dont 870 garçons ont décroché le baccalauréat au premier tour, soit un taux de réussite de 25, 61% (21,93% de filles et 30,36% de garçons).

Selon l’IA, 2.181 candidats sont admissibles (994 garçons et 1187 filles).

La region a obtenu un cumul total de 310 mentions Très bien, Bien et Assez bien, a-t-elle ajouté.

Cinq élèves ont obtenu la mention Très bien, signale la même source, soulignant qu’il s’agit de deux filles et de trois garçons. 46 autres ont décroché la mention Bien (33 garçons et 13 filles) et 259 candidat ont décroché le bac avec la mention Assez bien (112 filles et 147 garçons), a détaillé la source.





SK/ASB/AKS