Louga, 10 mai (APS) - La ville de Louga va abriter le 27 mai prochain la cérémonie nationale de lancement de la Semaine nationale de l’éducation de base, a annoncé, vendredi le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbengue.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, il a précisé que cette année, la semaine nationale a pour thème : ’’Synergie d’action autour de l’école pour améliorer les performances scolaires’’’.

L’Etat du Sénégal organise depuis 1997 cette activité dans une région du Sénégal pour ’’’ouvrir une plage de réflexions et d’échange élargie autour d’un certain nombre de problèmes qui intéressent l’école sénégalaise’’, a t-il indiqué.

’’Le choix de Louga n’est pas fortuit dans la mesure où c’est une région qui se distingue de par ses excellents résultats, depuis quelques années. Mais en un moment, il y avait une baisse, surtout, au niveau de l’Inspection de l’éducation et la formation’’, a-t-il expliqué.

Cette cérémonie de lancement est une occasion ’’pour encore relancer tous les acteurs de l’école’’, selon le gouverneur Mbengue.



’’L’éducation est trop importante et sérieuse qu’elle ne peut être laissée entre les mains seules des enseignants. Il faut l’engagement de tout une communauté : parents d’élèves, syndicats, notables et autorités territoriales’’, a t-il souligné.

Le gouverneur a insisté sur la sécurisation et l’éclairage du stade Alboury Ndiaye qui va abriter les sites d’exposition et tout le reste du programme.

’’Il nous reste le problème des moyens. L’Etat en donnera une partie et nous de notre côté, nous allons miser sur une stratégie de recherche de moyens pour financer les activités’’, a-t-il soutenu.



Pour l’organisation de cette activité, un comité de pilotage a été installé. Il est présidé par le gouverneur et a pour coordonnateur, l’Inspecteur d’académie de Louga, Bou Fall.



Ce comité comprend une sous-commission scientifique chargée de réfléchir sur le thème avec des spécialistes et acteurs et une commission d’organisation et de recherche de moyens.

’’Chacune d’elle à une feuille de route qu’elle va dérouler. Mais elles sont ouvertes à tous les acteurs’’, a dit le gouverneur, se félicitant du choix porté sur Louga pour abriter la cérémonie de lancement.

De son côté, l’IA de Louga a précisé que ’’la Semaine de l’éducation de base se déroule sur une semaine, mais Louga va accueillir le lancement et sera la capitale de l’éducation pour une journée’’.

Des discours, un défilé ethnique et des sketchs sur le thème, la remise de récompenses aux élèves les plus méritants et à des acteurs de l’éducation seront au programme de cette manifestation.

SK/OID/AKS