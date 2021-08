Louga, 17 août (APS) – La région de Louga a enregistré un taux de réussite de 48, 16 % à l’examen du baccalauréat, a-t-on appris de l’Inspection d’académie.



Au total, 6385 candidats ont passé les épreuves du baccalauréat dont 3502 filles. A l’issue du premier tour, 1336 élèves dont 577 filles ont été déclarés admis. Quatre candidats ont obtenu la mention très bien, 30 la mention Bien et 2020 assez bien.



Le département de Louga, qui a présenté le plus grand nombre de candidats (3391), a obtenu un taux de réussite de 23 % au premier tour, soit 780 admis dont 309 filles.



Trois mentions Très bien, 28 mentions bien et 130 mentions Assez bien ont été enregistrées.



Quelque 1121 élèves sont admis au second tour. A la fin des épreuves, 831 ont réussi. A l’issue des deux tours, 1611 candidats dont 739 filles ont obtenu leurs diplômes soit un pourcentage de 47,51%.



Le département de Linguère ayant présenté 1662 élèves a obtenu un taux de réussite de 18% au premier tour, soit 302 admis dont 137 filles. Une mention très bien et 35 assez bien ont été notées.



623 candidats ont été reçus au second tour, 547 ont réussi. Au total Linguère a obtenu un taux de réussite de 51,08%, soit 849 admis dont 426 filles.



A Kébémer, sur les 1332 candidatures, 254 sont admis au premier tour dont 131 filles avec deux mentions bien et 37 mentions assez bien.



482 candidats ont passé les épreuves du deuxième tour, 361 parmi eux ont réussi. Le département enregistre ainsi, un pourcentage de réussite de 46,17 soit 615 candidats dont 331 filles.



S’agissant des résultats du Brevet de fin d’études élémentaires (BFEM), sur les 7606 candidats qui ont passé les épreuves, 2773 dont 1461 filles ont été admis au premier tour, soit 36,46% de taux de réussite.



2807 autres candidats dont 1617 filles ont été admis à passer le deuxième tour.



Pour les résultats du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) 2021, la région affiche un taux de réussite de 65,45 % contre 72, 15 % en 2020. Sur les 13.851 candidats présentés par l’académie de Louga, 8912 élèves dont 5075 filles ont réussi à l’examen.



Les performances du CFEE ont connu une baisse de 6,7 points.



SK/AKS/OID