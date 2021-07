Louga, 6 juil (APS) - L’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) a démarré mardi, sans aucun problème à Louga où 13 855 candidats dont 7 967 filles composent, a constaté l’APS.

Une délégation composée de l’adjoint au gouverneur chargée des Affaires administratives, Awa Diop Ndiaye, l’Inspectrice d’académie de Louga, Penda Bâ Wone ainsi que des représentants d’associations de parents d’élèves, s’est rendue dans quelques centres d’examen.

Elle a visité les écoles élémentaires Santhiaba Sud et Keur Serigne Nord, Manar al-Hudar, le village d’enfants SOS et Louga 2.

Au terme de la visite, l’inspectrice M. Wone s’est réjouie du bon déroulement de l’examen au niveau de Louga et dans les autres départements de la région.

Elle a assuré que toutes les mesures sanitaires et sécuritaires sont bien en place, en signalant toutefois qu’une quinzaine d’absents a été notée dans les cinq établissements visités.

L’examen du Certificat de fin d’études élémentaire(CFEE) dans la région de Louga 2021 comptera 13 855 candidats dont 7 967 de filles, soit 57.50%.

Le département de Louga va présenter 6476 candidats et ceux de Linguère et Kébémer respectivement 3485 et 3903. Ils seront répartis dans 81 centres d’examen dont 22 à Kébémer, 23 à Linguère et 36 à Louga.

Parmi les élèves inscrits au niveau de la région pour passer les épreuves du CFEE, on note 7982 candidatures féminines, soit 57,57% de l’effectif total. Les candidatures ont connu une hausse de 161 candidats par rapport à l’année dernière.

La région de Louga a obtenu l’année dernière un taux de réussite de 72,15%.