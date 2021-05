Louga, 7 mai (APS) - L’académie de Louga se prévaut de "bons résultats" enregistrés l’année dernière aux différents examens scolaires, malgré un déficit en personnel enseignant.



"Malgré la pandémie du Covid-19, l’académie de Louga a enregistré de bons résultats dans les différents examens’’ scolaires, a déclaré l’inspecteur d’académie intérimaire Lamine Fall, jeudi, au cours de la revue régionale décentralisée du secteur de l’éducation et de la formation.

Il a fait état d’un taux de réussite de 77% au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) à Louga l’année dernière, 71% au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et 55% au Baccalauréat".

"C’est une performance qui montre le travail de tous les acteurs", a commenté l’inspecteur d’académie intérimaire de Louga, ajoutant : "Les résultats engrangés sont en majorité bons, même si des manquements et des faiblesses ont été relevés".

Selon M. Fall, des manquements sont également "notés au niveau des constructions scolaires et l’insuffisance du personnel enseignant, entre autres’’.

Il a suggéré une révision du curricula et des démarches et stratégies d’enseignement-apprentissage à travers l’introduction de technologies de l’information et de la communication, désormais "irréversibles", selon lui.

Les autres stratégies à mettre en œuvre visent "l’implication plus ardue des collectivités territoriales pour accompagner plus le système éducatif", ainsi que "l’introduction du bilinguisme (avec les langues locales), qui va permettre de booster davantage les taux de réussite", a-t-il soutenu.