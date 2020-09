Kaffrine, 8 sept (APS) – Au total, 105 candidats parmi les 911 ayant composé au centre d’examen de Babacar Cobar Ndao de Kaffrine (centre), ont été déclarés admis au baccalauréat et 230 autres appelés à subir les épreuves du second tour, a appris l’APS sur place.



’’Sur les trois jurys de 911 candidats répartis en L’1, L2, S2, LA, S2A et L-AR, 105 sont admis d’office et 230 sont autorisés à subir le second tour. Pour le moment, le taux de réussite est de 11 ,52% en attendant les résultats définitifs. Ce n’est pas fameux’’, a confié le proviseur de ce lycée au correspondant de l’APS dans la région.



’’Cette année, le centre Babacar Cobar Ndao a seulement enregistré 10 mention assez bien (5 en L2, 4 en S2 et un en L’) contre 26 l’année dernière. Nous n’avons enregistré aucune mention bien contrairement à l’année dernière où nous en avions cinq’’, a notamment regretté Yaye Kandia Konaté Seck.



Au centre Notre Dame de Kaffrine, sur 307 candidats répartis en S2, S2A, LA et L-AR, 33 sont admis au premier tour et 59 sont autorisés à subir le second tour. Ce centre a enregistré une mention très bien en S2, a-t-on appris.



MNF/AKS/OID