Dakar, 22 juin (APS) - Aminata Sourang Mbaye Diouf, doctorante en droit privé à l’Université Cheikh Anta Diop l’UCAD, a remporté le concours ‘’Ma thèse en 180 secondes’’, lors de la finale organisée samedi à l’Université Iba Der Thiam de Thiès, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Spécialiste en droit patrimonial de la famille, elle est sortie première sur 13 candidats venus de 6 universités du Sénégal, précise la même source, ajoutant que la doctorante est encadrée par Pr Françoise Dieng à l’Ecole doctorale sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (ED-JPEG).

A travers sa thèse, renseigne le texte, elle entend attirer l’attention des décideurs et du législateur sur la notion d’entreprise familiale pour qu’il y ait une acception plus large.

Elle plaide donc pour une prise en compte sur le plan juridique de ces petites, voire microentreprises, en prenant l’exemple d’une dame qu’elle nomme Mère Ndiaye et qui vend des cacahuètes et qui se fait aider par les membres de sa famille dans la préparation et la commercialisation, explique le communiqué.

‘’Les gens ne le considèrent pas comme une entreprise familiale. Et pourtant, c’est grâce à cette vente de cacahuètes de Mère Ndiaye que la famille assure la dépense quotidienne. C’est peut-être même ce qui couvre les frais de scolarité des enfants’’, fait-elle remarquer dans le texte.

La lauréate se dit consciente que derrière ce couronnement, s’impose la nécessité de terminer la thèse pour le bénéfice de la société.

Avec ce succès, Aminata Sourang Mbaye Diouf va représenter le Sénégal au mois de septembre à Paris, à une finale à laquelle vont participer 18 pays dont 11 africains.

Ce concours, organisé chaque année par les écoles doctorales du Sénégal en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et quelques partenaires techniques et financiers dont l’AUF et L’UNESCO, permet aux doctorants de présenter leur thématique de recherche en trois minutes à un public varié et non spécialiste.



ASB/AKS