Le président Sall, intervenant sur la stabilité sociale dans le secteur éducatif, lors de la réunion du Conseil des ministres, a demandé au gouvernement de "réfléchir sur des dispositions pratiques permettant le paiement systématique des indemnités liées aux examens et concours".



Dans la même perspective, le chef de l’Etat, cité par le communiqué du Conseil des ministres, a invité le ministre des Finances et du Budget, "à relancer les prêts DMC", du nom de la direction de la Monnaie et du Crédit.

Il ajoute qu’il convient d’intégrer lesdits crédits "dans un vaste programme de financement du logement pour les enseignants avec le soutien du système bancaire national".

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, Macky Sall a instruit les ministres en charge de l’Education et de la Formation professionnelle, "d’accélérer la mise en œuvre d’un programme national de modernisation des établissements scolaires publics, en accordant une priorité aux anciennes écoles érigées avant l’indépendance et dans les années 60".

Macky Sall demande "aux ministres concernés de poursuivre le dialogue avec les syndicats d’enseignants et d’assurer le suivi effectif des engagements de l’Etat", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Il ajoute que le président de la République a également demandé "aux ministres concernés d’engager avec le ministère et les acteurs de l’artisanat, des partenariats opérationnels, en vue de relancer l’acquisition, par l’Etat et ses démembrements, des tables bancs, dans le cadre du Projet du Mobilier national et de la relance de l’économie".