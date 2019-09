Dakar, 5 sept (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a exhorté mercredi le gouvernement à œuvrer pour une "année scolaire et universitaire apaisée", par la mise en synergie de "toutes les bonnes volontés" et "actions appropriées", indique le communiqué du conseil des ministres.

"Dans le cadre de la rentrée sociale, soucieux de promouvoir une culture de la performance et de la stabilité dans le système éducatif, le chef de l’Etat invite le gouvernement, en relation avec les acteurs de l’Ecole et de l’Université, dans le cadre d’un dialogue social inclusif et responsable, à mettre en synergie toutes les bonnes volontés et les actions appropriées, en vue de garantir le succès d’une année scolaire et universitaire apaisée", rapporte le texte.

Selon le communiqué, Macky Sall a profité de l’occasion pour rappeler au gouvernement, "l’urgence de finaliser la construction des nouvelles universités afin d’assurer l’orientation optimale des nouveaux bacheliers".