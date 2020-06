Dakar, 18 juin (APS) - Les examens du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et du baccalauréat vont démarrer le 20 août, et celui du brevet de fin d’études moyennes (BFEM), à partir du 14 septembre, a déclaré, jeudi à Dakar, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla.

M. Talla a présenté aux journalistes le calendrier des examens de l’enseignement général et de la formation professionnelle et technique, après que le gouvernement a décidé mercredi de rouvrir les classes d’examen le 25 juin.

L’examen du CFEE et le concours d’entrée en sixième vont démarrer le 20 août, et les élèves vont entamer les épreuves de l’examen du BFEM, le 14 septembre, a indiqué M. Talla lors d’un point de presse, en présence de son collègue Dame Diop, chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle.



Les sessions de remplacement du CFEE et du BFEM, prévues pour les candidats n’ayant pas pu se présenter lors de la première session, auront lieu à partir du 15 octobre, selon le ministre de l’Education nationale.



L’examen du baccalauréat général va démarrer par l’épreuve anticipée de philosophie, le 20 août, et se poursuivra le 2 septembre.

En ce qui concerne le baccalauréat technique, les candidats vont plancher sur les épreuves à partir du 31 août.



La session de remplacement du baccalauréat va démarrer le 12 octobre.

Les examens professionnels du CAP, du BEP et du BTS auront lieu du 3 août au 30 septembre, selon Mamadou Tall, qui annonce la publication prochaine d’un décret sur le nouveau calendrier de l’enseignement général et de l’enseignement technique et professionnel.



M. Talla déclare que la prochaine année scolaire, celle de 2020-2021, va démarrer "dans la première semaine du mois de novembre". Son début sera marqué par des "séances de consolidation", a-t-il dit.



Pour les classes intermédiaires, celles n’étant pas concernées par les examens, des comités pédagogiques seront créés pour définir les critères d’admission des élèves en classe supérieure, a annoncé Mamadou Talla.



Le gouvernement a adopté, mercredi, en conseil des ministres, une proposition du ministre de l’Education nationale fixant la réouverture des classes d’examen au 25 juin.

Initialement prévue le 2 juin dernier, la reprise des enseignements dans les classes d’examen avait été reportée en raison, selon le ministère de l’Education nationale, de contaminations au Covid-19 au sein du corps enseignant.

Les enseignements scolaires, techniques, professionnels et universitaires sont suspendus depuis le 16 mars en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue de se propager au Sénégal, faisant 76 morts, selon le bilan publié jeudi par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Selon les responsables de ce ministère, 5.475 cas de Covid-19 ont été recensés au Sénégal.