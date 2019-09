Dakar, 2 sept (APS) - Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a réaffirmé lundi à Dakar le choix du Sénégal de s’inscrire indubitablement dans la volonté de créer avec les autres pays africains un système éducatif de qualité leur offrant des ressources humaines performantes et aptes à réaliser la vision et les ambitions de l’Union africaine.

"Certes, le Sénégal a réalisé des progrès significatifs au cours de ces dernières années en termes d’éducation primaire universelle, de développement de la petite enfance et de financement, mais nous sommes persuadés que l’atteinte des objectifs de développement durable en 2030 devrait passer par la réussite de la stratégie au niveau continental", a-t-il souligné.

Il ouvrait les travaux du 9ème Forum sur les politiques éducatives en Afrique, en présence de représentants de coalitions nationales actives dans l’Education pour tous.

Mamadou Talla rappelle que les pays africains, dont le Sénégal, continuent de faire face à un certain nombre de défis à relever afin d’assurer l’atteinte des objectifs 2030.



Cette situation prouve ainsi la nécessité de "travailler avec tous les acteurs du continent pour un système éducatif de qualité".

Le ministre de l’Education nationale dit compter sur cette "grande diversité d’acteurs œuvrant pour l’éducation appartenant à la société civile, aux organisations nationales et internationales, aux agences des Nations unies, aux agences de financement et aux représentants des gouvernements".



Il a salué "toute la détermination de la société civile à contribuer aux efforts faits par les gouvernements afin d’offrir au continent des ressources humaines performantes imbues des valeurs africaines communes".

Le choix du thème du forum, "Renforcer les voix et les initiatives de responsabilisation de la société civile pour la réalisation d’une éducation inclusive et équitable en Afrique", est en en effet "plus que judicieux", selon Mamadou Talla.

En effet, cette rencontre intervient au sortir du forum politique de haut niveau de New York de juillet et du Forum sur le développement durable de Marrakech en vue de faire le bilan des 4 années de mise en œuvre de l’ODD 4 sur l’éducation universelle.

Il a assuré que le gouvernement travaillera avec tous les acteurs et notamment la société civile sur plusieurs partenariats et initiatives dont l’accès équitable à une éducation de qualité.

Le Forum de trois jours, organisé à l’initiative du Réseau africain de campagne pour l’éducation pour tous (ANCEFA, en anglais), qui regroupe 39 coalitions nationales de pays d’Afrique, compte faire le point sur les progrès réalisés par ces pays dans la mise en œuvre des principaux programmes d’éducation.

Il s’agit également d’évoquer le "repositionnement des pays à travers le continent grâce à des stratégies novatrices et créatives, notamment en matière de financement, afin de surmonter les défis inhérents auxquels ils sont confrontés".