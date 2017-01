Dakar, 19 janv. (APS) - Le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla, a invité jeudi à Dakar, à intégrer le métier de la ‘’sécurité rapprochée’’ dans les différentes offres de formation diplômante.





’’Le métier d’agent de sécurité rapprochée est un métier noble et ce type de qualification mérite d’être inséré dans les différentes offres de formation diplômante du niveau CAP au BEP’’ a-t-il dit.



L’objectif est de ’’favoriser ce bel exemple de compétence’’ et ’’cela démontre aussi la nécessité d’explorer différentes offres de formation en relation avec l’Agence de sécurité de proximité dans le domaine de la sécurité’’, a ajouté le ministre.



Il présidait la remise d’attestations à 23 Agents de sécurité de proximité (ASP) issus de la 2e promotion, formés pendant deux mois et demi aux techniques de la ‘’sécurité rapprochée’’ à travers le projet ‘’Un ASP, un métier’’.



M. Talla a expliqué que l’ambition de son département est de ‘’promouvoir le développement des compétences afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal émergent qui mise sur le développement du capital humain’’.



‘’Le projet +Un ASP, un métier+ constitue un levier important pour la prise en charge effective de la promotion et surtout de l’appui à l’insertion socio-professionnelle des jeunes en général’’, a-t-il dit.



Cette cible de jeunes constitue ’’le potentiel de ressources humaines le plus important des segments de la population sénégalaise’’, a relevé M. Talla, précisant que ‘’ce projet va permettre d’accompagner 10 mille jeunes vers l’insertion professionnelle’’.